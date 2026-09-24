Gjithçka gati, Kosova me fanellat e para ndaj Irlandës

Kombëtarja e Kosovës sonte përballet me Irlandën në kuadër të Ligës së Kombeve. Dardanët tashmë kanë bërë të ditur se në këtë sfidë do të paraqiten me fanellat e para. Kosova synon ta nisë me rezultat pozitiv këtë përballje.

Sport

24/09/2026 18:47

Kombëtarja e Kosovës sonte përballet me Irlandën në kuadër të Ligës së Kombeve.

Dardanët tashmë kanë bërë të ditur se në këtë sfidë do të paraqiten me fanellat e para.

Kosova synon ta nisë me rezultat pozitiv këtë përballje.

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