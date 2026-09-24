Gjithçka gati, Kosova me fanellat e para ndaj Irlandës
Kombëtarja e Kosovës sonte përballet me Irlandën në kuadër të Ligës së Kombeve. Dardanët tashmë kanë bërë të ditur se në këtë sfidë do të paraqiten me fanellat e para. Kosova synon ta nisë me rezultat pozitiv këtë përballje.
Sport
24/09/2026 18:47
Kombëtarja e Kosovës sonte përballet me Irlandën në kuadër të Ligës së Kombeve.
Dardanët tashmë kanë bërë të ditur se në këtë sfidë do të paraqiten me fanellat e para.
Kosova synon ta nisë me rezultat pozitiv këtë përballje.