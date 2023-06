Zyrtare: Dani Ceballos vazhdon kontratën me Real Madrid Futbollisti i Kombëtares së Spanjës, Dani Ceballos ka vazhduar kontratën me Real Madridin. Përmes një postimi në rrjetet sociale, klubi madrilen ka bërë të ditur se mesfushori ka vazhduar kontratën deri në vitin 2027, shkruan Lajmi.net Ceballos ka luajtur 120 ndeshje gjatë katër sezoneve me Real Madrid, në të cilat ka fituar 11 tituj. Gjithashtu…