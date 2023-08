Zyrtare: Chelsea transferon mesfushorin francez për 28 milionë euro

Së fundmi, Blutë e Londrës kanë transferuar mesfushorin francez, Lesley Ugochukwu nga Rennes për shumën 28 milionë euro me kontratë shtatë vjeçare, plus me mundësi vazhdimi, shkruan Lajmi.net

Te Chelsea janë të lumtur që kanë transferuar 19-vjeçarin duke theksuar se ky i fundit ka potencial të madh.

Ekipi i Pochettinos ka shumë nevojë për një mesfushor dhe Ugochukwu do të testohet tani nga trajneri argjentinas.

19-vjeçari ka shumë mundësi që të huazohet në ndonjë klub nëse nuk i plotëson kriteret e vendosura nga Pochettino.

Kujtojmë që Chelsea ende është në bisedime me lojtarin e Brightonit, Moises Caicedo, por deri tani të gjitha ofertat deri në 85 milionë euro janë refuzuar nga skuadra londineze./Lajmi.net/

🔵✔️ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Chelsea have completed the signing of Rennes midfielder Lesley Ugochukwu (19) for €27.5m.

Statement: "He is an impressive young player who has already made his mark in Ligue 1. He has a huge amount of potential." pic.twitter.com/kTRFJEciO1

— EuroFoot (@eurofootcom) August 1, 2023