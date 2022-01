ZYRTARE: Atletico Mineiro transferon Diego Godinin

Uruguaiani ka nënshkruar kontratë deri në fund të sezonit, me opsion rinovimi për një tjetër vit, shkruan lajmi.net.

Këtë e bëri me dije skuadra e Atleticos përmes një postimi në rrjetin social “Twitter”.

“Uruguaiani mbrojtës ka nënshkruar deri me 12/31/2022 me opsion rinovimi dhe është përforcimi i radhës”, shkroi klubi në komunikatë.

DIEGO "EL FARAÓN" GODÍN É DO #GALO! 🇺🇾🐔

🤝 O zagueiro uruguaio, presente em três Copas do Mundo com sua seleção, assinou até 31/12/2022, com possibilidade de extensão, e é o novo reforço para a defesa Alvinegra: https://t.co/VTMhmajTIX

¡Bienvenido, Godín! 🏴🏳️ #GodínÉGalo pic.twitter.com/b0qxibeeUR

— Atlético 😷 (@Atletico) January 12, 2022