Zyrtare: Alban Dragusha emërohet trajner i ri i Prishtinës

FC Prishtina ka konfirmuar se Alban Dragusha është trajneri i ri i skuadrës. Në komunikatën e lëshuar, thuhet se 44-vjeçari vjen pas një periudhe të suksesshme tek Ramiz Sadiku, transmeton lajmi.net. Dragusha do ta zëvendësoj Afrim Tovërlanin i cili dje dha dorëheqje pas rezultateve të dobëta. Gjatë karrierës së tij si trajner, Dragusha ka drejtuar…

18/03/2026 12:08

FC Prishtina ka konfirmuar se Alban Dragusha është trajneri i ri i skuadrës.

Në komunikatën e lëshuar, thuhet se 44-vjeçari vjen pas një periudhe të suksesshme tek Ramiz Sadiku, transmeton lajmi.net.

Dragusha do ta zëvendësoj Afrim Tovërlanin i cili dje dha dorëheqje pas rezultateve të dobëta.

Gjatë karrierës së tij si trajner, Dragusha ka drejtuar edhe ekipin e Vushtrrisë, ndërsa nga viti 2019 deri më 2022 ka qenë pjesë e stafit teknik si ndihmës trajner te Drita.

Ai ka ndërtuar një karrierë të pasur edhe si futbollist, duke luajtur në disa vende si Ukraina, Azerbajxhani, Suedia, Shqipëria dhe Kosova./lajmi.net/

