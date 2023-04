“Zonja e Vjetër” nuk arrin më shumë se një barazim ndaj Bolognas

Të parët në epërsi kaluan vendasit me golin e shënuar nga Orsolini në minutën e 10’të nga pika e bardhë e penalltisë, shkruan Lajmi.net

Pikërisht nga pika e bardhë e penalltisë mysafirët paten mundësi ta barazonin rezultatin në minutën e 31’të, por sulmuesi Milik gaboi nga 11-metërshi.

Në pjesën e dytë, “Zonja e Vjetër” ishte më e rrezikshme dhe gjeti golin e barazimit në minutën e 61’të me anë të sulmuesit polak, Milik.

Me këtë pikë të fituar, Juventus shkon në kuotën e 60 pikëve në pozitën e 3-të, vetëm tri më shumë se vendi i katërt, pestë dhe gjashtë Inter, Milan dhe Roma (57). Kurse Bologna ngritët në vendin e 8-të me 45 pikë./Lajmi.net/

Great strike from Arkek Milik but what a job from Samuel Iling-Junior, an absolute baller! 🍿🔥pic.twitter.com/X2SHZCbHLk

— Max Statman (@emaxstatman) April 30, 2023