“Me Adidas nis një kapitull i ri për Kosovën” – Agim Ademi optimist për epokën e re të Dardanëve

27/05/2026 21:38

Presidenti i FFK-së, Agim Ademi, ka konfirmuar nisjen e bashkëpunimit të ri ndërmjet Federata e Futbollit e Kosovës dhe gjigantit botëror të pajisjeve sportive Adidas, duke e cilësuar këtë si fillimin e një kapitulli të ri për futbollin kosovar.

Përmes një postimi emocional nga finalja e UEFA Conference League Final në Leipzig, Ademi theksoi se partneriteti me Adidasin do t’i japë Kosovës më shumë forcë, krenari dhe energji për suksese të reja në arenën ndërkombëtare.

“Me këmbë të mbarë me Adidas! Nga sot, Kosova vishet me gjigantin botëror Adidas. Një kapitull i ri që na jep forcë, krenari dhe energji për suksese të reja”, shkroi ai.

