Austria e thellon epërsinë, 3-0 ndaj Kosovës

Austria ka shënuar edhe golin e tretë ndaj Kosovës në minutën e 61-të. Carney Chukwuemeka reagoi shpejt pas një topi të kthyer në zonë dhe me goditje të ulët e dërgoi topin në këndin e poshtëm. Austria tash udhëheq 3-0, duke e bërë shumë të vështirë rikthimin e Kosovës në këtë përballje.  

Sport

27/09/2026 19:31

Austria ka shënuar edhe golin e tretë ndaj Kosovës në minutën e 61-të.

Carney Chukwuemeka reagoi shpejt pas një topi të kthyer në zonë dhe me goditje të ulët e dërgoi topin në këndin e poshtëm.

Austria tash udhëheq 3-0, duke e bërë shumë të vështirë rikthimin e Kosovës në këtë përballje.

 

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