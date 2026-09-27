Austria e thellon epërsinë, 3-0 ndaj Kosovës
Austria ka shënuar edhe golin e tretë ndaj Kosovës në minutën e 61-të. Carney Chukwuemeka reagoi shpejt pas një topi të kthyer në zonë dhe me goditje të ulët e dërgoi topin në këndin e poshtëm. Austria tash udhëheq 3-0, duke e bërë shumë të vështirë rikthimin e Kosovës në këtë përballje.
Sport
Austria ka shënuar edhe golin e tretë ndaj Kosovës në minutën e 61-të.
Carney Chukwuemeka reagoi shpejt pas një topi të kthyer në zonë dhe me goditje të ulët e dërgoi topin në këndin e poshtëm.
Austria tash udhëheq 3-0, duke e bërë shumë të vështirë rikthimin e Kosovës në këtë përballje.