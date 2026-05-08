Protestat e opozitës në Shqipëri – hidhen molotovë, fishekzjarrë e gaz lotsjellës

Lajme

08/05/2026 22:52

Edhe protesta e sotme e opozitës në Shqipëri është shoqëruar me tensione dhe përplasje mes protestuesve dhe forcave të rendit në bulevardin kryesor të Tiranës.

Sipas raportimeve nga mediat në Shqipëri, situata është përshkallëzuar kur protestuesit kanë hedhur fishekzjarrë, mjete piroteknike dhe shishe molotov në drejtim të kordonit policor. Në përgjigje, policia ka përdorur gaz lotsjellës për të shpërndarë turmën.

Gjatë protestës janë regjistruar edhe përplasje fizike mes disa protestuesve dhe efektivëve të policisë.

Protesta është organizuar nga opozita shqiptare, e udhëhequr nga Sali Berisha dhe Partia Demokratike e Shqipërisë, të cilët prej muajsh po zhvillojnë tubime kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama.

Opozita i akuzon institucionet për korrupsion, manipulim zgjedhjesh, kapje të shtetit dhe përkeqësim të situatës ekonomike në vend. Nga ana tjetër, qeveria i ka cilësuar këto protesta si përpjekje për destabilizim politik.

