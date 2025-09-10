Zemaj: VV s’ka besuar se do të ndodhë Pavarësia e Kosovës
Ministrja në detyrë e Drejtësisë Albulena Haxhiu, e ka mbajtur sot një konferencë për media ku ndër të tjera ka deklaruar se “Nuk gërrmohet në themelet e Kushtetutës”, duke kritikuar veprimet e Gjykatës Kushtetuese.
Këtë deklarim sot në emisionin DPT te Fidani e komentoi deputeti i LDK-së, Armend Zemaj.
Zemaj deklaroi se ata (Lëvizja Vetëvendosje), nuk e kanë idenë se cilat janë themelet e Kushtetutës.
“Nuk munden me pasë. Ka folur në emër të Lëvizjes Vetëvendosje. Nuk mund ta dinë çka janë themelet e Kushtetutës së Kosovës, kur s’kanë qenë pjesë, kanë qenë kundër”, deklaroi ai në Klan Kosova.
“Nuk kanë besuar se do të ndodhë Pavarësia e Kosovës dhe se do të ketë një Kushtetutë të re dhe se do të ketë obligime që derivojnë nga kjo Kushtetutë. Ata munden tash me folë për veprimet e tyre, për sjelljen e tyre. Por, s’mund të shkojnë aq poshtë dhe të thonë mos i shkelni themelet”.
“Ata nuk kanë besuar në këtë Kushtetutë. Nuk janë betuar herën e parë”, theksoi ai.