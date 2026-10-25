Vetaksident në rrugën Gjilan-Kamenicë, dy persona përfundojnë në spital me lëndime të lehta
Dy persona janë lënduar si pasojë e një vetaksidenti të trafikut që ka ndodhur të dielën në mëngjes në aksin rrugor Gjilan-Kamenicë. Rastin e ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësi i Policisë për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani. Sipas tij, aksidenti ka ndodhur më 25 tetor, rreth orës 10:00, në afërsi të Banjës së Dobërçanit. Njësiti…
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Dy persona janë lënduar si pasojë e një vetaksidenti të trafikut që ka ndodhur të dielën në mëngjes në aksin rrugor Gjilan-Kamenicë.
Rastin e ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësi i Policisë për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani.
Sipas tij, aksidenti ka ndodhur më 25 tetor, rreth orës 10:00, në afërsi të Banjës së Dobërçanit. Njësiti i Trafikut Rajonal ka dalë në vendin e ngjarjes, ku nga hetimet e para është bërë e ditur se dy persona kanë pësuar lëndime.
Të lënduarit janë dërguar për tretman mjekësor në Spitalin e Gjilanit, ku sipas raportit mjekësor kanë marrë lëndime të lehta.
Ndërkaq, hetuesit rajonalë po i hetojnë rrethanat që çuan deri te vetaksidenti. /Lajmi.net/