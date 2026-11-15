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Ymeri: Kosovarët paguajnë 22.4% më shtrenjtë rrymën se serbët në Veri

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Janina Ymeri, ka pretenduar se qytetarët e Kosovës paguajnë deri në 22.4 për qind më shtrenjtë energjinë elektrike sesa serbët në veri të vendit. Përmes një postimi në Facebook, Ymeri ka kritikuar Lëvizjen Vetëvendosje për atë që e ka cilësuar si dallim në çmimin e energjisë elektrike. “Lëvizja VETËVENDOSJE!…

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15/11/2026 15:39

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Janina Ymeri, ka pretenduar se qytetarët e Kosovës paguajnë deri në 22.4 për qind më shtrenjtë energjinë elektrike sesa serbët në veri të vendit.

Përmes një postimi në Facebook, Ymeri ka kritikuar Lëvizjen Vetëvendosje për atë që e ka cilësuar si dallim në çmimin e energjisë elektrike.

“Lëvizja VETËVENDOSJE! me strukturën e vet instaluese në energji ka vendos që deri në 22.4% me pagu më shtrenjtë kosovarët rrymën sesa serbët në veriun e Kosovës”, ka shkruar Ymeri.

Ajo ka reaguar edhe ndaj shpërndarjes së videove ku, sipas saj, paraqitet dhe kritikohet publikisht.

“Mund të vazhdoni me shpërnda video ku paraqitem dhe linçohem”, ka shtuar deputetja e LDK-së.

Në fund, Ymeri ka thënë se pasojat e këtij dallimi, sipas saj do të ndihen nga qytetarët përmes faturave të energjisë elektrike.

“E vërteta, pa dyshim se i vjen secilit në terr, në ftohtë e në fatura”, ka përfunduar deputetja nga Ferizaj.

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