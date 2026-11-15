Isni Kilaj niset për në Hagë, dy ditë para shpalljes së aktgjykimit në rastin ku akuzohet edhe Thaçi

Ish-kryetari i Malishevës dhe ish-pjesëtari i UÇK-së, Isni Kilaj, është nisur sot drejt Hagës, dy ditë para shpalljes së aktgjykimit në procesin gjyqësor për administrim të drejtësisë. Kilaj ka bërë të ditur se pret drejtësi në vendimin që Dhomat e Specializuara të Kosovës do ta shpallin më 17 nëntor, nga ora 10:00. Para nisjes, ai…

Lajme

15/11/2026 15:21

Ish-kryetari i Malishevës dhe ish-pjesëtari i UÇK-së, Isni Kilaj, është nisur sot drejt Hagës, dy ditë para shpalljes aktgjykimit procesin gjyqësor për administrim drejtësisë.

Kilaj ka bërë ditur se pret drejtësi vendimin Dhomat e Specializuara Kosovës do ta shpallin 17 nëntor, nga ora 10:00.

Para nisjes, ai ka publikuar fotografi me familjarët, duke shprehur besimin drejtësi dhe mbështetjen e tij për ish-pjesëtarët e Ushtrisë Çlirimtare Kosovës.

“Sot po nisem për Hagë! 17 nëntor e kemi verdiktin nga Dhomat e Specializuara Kosovës. Pres drejtësi! Sido jetë, gjithmonë-përjetësisht do jem me Çlirimtarët!”, ka shkruar Kilaj.

këtë proces gjyqësor, përveç Kilajt, akuzuar janë edhe ish-presidenti Hashim Thaçi, ish-shefi i AKI-së Bashkim Smakaj, Fadil Fazliu dhe ish-ministri i Drejtësisë, Hajredin Kuçi.

Ata përballen me akuza lidhen me pretendime për përpjekje paligjshme për ndikuar dëshmitë e dëshmitarëve procesin gjyqësor për krime lufte. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 15, 2026

Katër të lënduar nga aksidenti me tri vetura në autostradën “Ibrahim...

November 15, 2026

Moti në Kosovë gjatë javës së ardhshme, priten reshje shiu dhe...

November 15, 2026

Gjendet i vdekur brenda në makinë një djalë i ri në Tiranë

November 15, 2026

Ymeri: Kosovarët paguajnë 22.4% më shtrenjtë rrymën se serbët në Veri

November 15, 2026

Hamasi njofton për vrasjen e një komandanti të lartë në një...

November 15, 2026

​Zelenskyy: SHBA-ja propozon që Ukraina t’i lëshojë tokë Rusisë në këmbim...

Lajme të fundit

Katër të lënduar nga aksidenti me tri vetura...

Moti në Kosovë gjatë javës së ardhshme, priten...

Gjendet i vdekur brenda në makinë një djalë i ri në Tiranë

Ymeri: Kosovarët paguajnë 22.4% më shtrenjtë rrymën se serbët në Veri