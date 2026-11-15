Zelenskyy: SHBA-ja propozon që Ukraina t’i lëshojë tokë Rusisë në këmbim të anëtarësimit në NATO
Negociatorët amerikanë kanë mbështetur idenë e tërheqjes së forcave të Ukrainës nga rajoni lindor i Donbasit në këmbim të anëtarësimit në NATO, tha Volodymyr Zelensky. SHBA-të nuk i kanë konfirmuar komentet e presidentit ukrainas. Një zyrtar amerikan i tha BBC-së se “shumë ide vazhdojnë të diskutohen, por çdo marrëveshje përfundimtare do të duhet të miratohet…
Bota
Negociatorët amerikanë kanë mbështetur idenë e tërheqjes së forcave të Ukrainës nga rajoni lindor i Donbasit në këmbim të anëtarësimit në NATO, tha Volodymyr Zelensky.
SHBA-të nuk i kanë konfirmuar komentet e presidentit ukrainas. Një zyrtar amerikan i tha BBC-së se “shumë ide vazhdojnë të diskutohen, por çdo marrëveshje përfundimtare do të duhet të miratohet nga të dyja palët”, shkruan BBC.
Komentet e Zelensky-t erdhën pasi të dërguarit e SHBA-së u takuan me të dhe Presidentin rus Vladimir Putin, si pjesë e përpjekjeve të SHBA-së për t’i dhënë fund luftës midis dy vendeve të tyre.
Kievi ka kërkuar prej kohësh anëtarësim në aleancën ushtarake, por kjo është kundërshtuar më parë nga SHBA-të dhe të tjerët, ndërsa Rusia ka thënë se një anëtar tjetër i NATO-s në kufirin e saj është i papranueshëm.
Rusia nisi një pushtim në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022 dhe aktualisht kontrollon pjesën më të madhe të rajonit industrial të Donbasit. Zelensky ka thënë vazhdimisht se Ukraina nuk ishte e gatshme të hiqte dorë nga territori sovran.
“Amerikanët ngritën një pyetje: ‘Po sikur Ukraina t’i bashkohet NATO-s? A do të tërhiqej Ukraina nga Donbasi?’ Kjo ishte hera e parë që kjo ishte ngritur”, tha Zelensky në komentet e lëshuara nga zyra e tij të shtunën.
Ai vazhdoi duke thënë se nëse merrte një propozim specifik që përmbante garanci sigurie, asnjë kufizim mbi ushtrinë e Ukrainës dhe fonde për rindërtimin e vendit, ai do ta vinte atë në një referendum.
Të dërguarit amerikanë Jared Kushner dhe Steve Witkoff udhëtuan për në kryeqytetin irlandez, Dublin, të enjten për t’u takuar me Zelenskyn, pas një raundi bisedimesh me Putinin në Moskë.
Komentet nga zyrtarët e Putinit dhe të Kremlinit sugjerojnë se qëndrimi i Rusisë ndaj luftës nuk ka ndryshuar. Ajo më parë ka propozuar kufizime në madhësinë e ushtrisë së Ukrainës, lëshime territoriale dhe neutralitetin e garantuar nga Kievi si kushte për një marrëveshje paqeje.
Ukraina i ka hedhur poshtë këto sugjerime, duke argumentuar se kufizime të tilla do të pengonin aftësinë e saj për të shmangur çdo pushtim të ardhshëm.