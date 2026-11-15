Shoferët u drejtohen vullkanizerëve, nga sot gjoba për drejtuesit e automjeteve pa pajisje dimërore
Shoferë të shumtë u janë drejtuar sot vullkanizerëve për ndërrimin e gomave, me nisjen e periudhës së detyrueshme për pajisjet dimërore në Kosovë. Nga sot, drejtuesit e automjeteve obligohen t’i pajisin veturat me pajisje dimërore, pavarësisht kushteve atmosferike. Sipas Ligjit për Rregullat e Trafikut Rrugor, ky detyrim mbetet në fuqi deri më 15 mars të…
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Shoferë të shumtë u janë drejtuar sot vullkanizerëve për ndërrimin e gomave, me nisjen e periudhës së detyrueshme për pajisjet dimërore në Kosovë.
Nga sot, drejtuesit e automjeteve obligohen t’i pajisin veturat me pajisje dimërore, pavarësisht kushteve atmosferike.
Sipas Ligjit për Rregullat e Trafikut Rrugor, ky detyrim mbetet në fuqi deri më 15 mars të vitit të ardhshëm. Shoferët që nuk i respektojnë këto dispozita rrezikojnë gjobë prej 40 eurosh, ndërsa për personat juridikë dhe institucionet publike, në rastet e përcaktuara me ligj, gjoba është 60 euro. Në rrugët e mbuluara me borë ose akull, automjeteve pa pajisjet e nevojshme dimërore mund t’u ndalohet qarkullimi.
Qytetari Agim Maloku që tashmë i ka ndërruar gomat e vetures, tha se ky proces është shumë i rëndësishëm.
“Është shumë e rëndësishme ndërrimi i gomave, përveqse është obligim prej 15 nëntorit është siguri e madhe për të gjithë qytetarët dhe për jetën e njeriut. Në stinën e dimrit, këtu tek ne në Obiliq prej avullit bëhen ngrica nëpër asfalt, është e nevojshme”, tha Maloku.
Edhe shoferë të tjerë prapa kamerave pohuan se janë pajisur me pajisje dimërore, ndërsa pronarët e vullkanizerëve që nuk donin të deklaroheshin thanë se ka pasur shumë interesim.
Pajisja me goma dimërore nuk është vetëm detyrim ligjor, por edhe masë e rëndësishme për sigurinë e të gjithë pjesëmarrësve në trafik.