Xheladini: LDK-ja kurrë s’ka votuar për shkarkimin e kryetarëve – As Dega e Dragashit nuk voton për shkarkimin e Abdixhikut

Kryetari i Komunës së Dragashit nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Bexhet Xheladini ka deklaruar se Dega e LDK-së në Dragash nuk do ta mbështesë shkarkimin e kryetarit të partisë, Lumir Abdixhiku. Deklarata e tij u bë gjatë mbajtjes së Kuvendit të Jashtëzakonshëm të LDK-së, ku pritet të vendoset për fatin politik të…

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30/07/2026 20:48

Kryetari i Komunës së Dragashit nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Bexhet Xheladini ka deklaruar se Dega e LDK-së në Dragash nuk do ta mbështesë shkarkimin e kryetarit të partisë, Lumir Abdixhiku.

Deklarata e tij u bë gjatë mbajtjes së Kuvendit të Jashtëzakonshëm të LDK-së, ku pritet të vendoset për fatin politik të Abdixhikut dhe nëse ai do të vazhdojë të qëndrojë në krye të partisë.

 

“LDK-ja kurrë s’ka votuar për shkarkimin e kryetarëve. As Dega e Dragashit nuk voton për shkarkimin e Abdixhikut”, u shpreh ai, raporton gazeta10.

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