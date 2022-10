Wilder akoma beson se meçi i tij kundër Joshua do të ishte më i madhi në botën e boksit: Dua ta bëjmë në Afrikë Deontay Wilder ka folur përsëri lidhur me një meç të mundshëm mes tij dhe Anthony Joshua. Boksieri amerikan, Deontay Wilder, ish-kampion i WBC do të përballet më 15 tetor me Robert Helenius, por audienca sikur s’po e merr seriozisht kundërshtarin e tij. Në paraqitjet para mediave, Wilder pyetet për një duel të mundshëm me Anthony…