Kosova eliminohet nga Kampionati Evropian në CS2 pas humbjes ndaj Lituanisë Kombëtarja e Kosovës në CS2 (Counter-Strike 2) është eliminuar nga Kampionati Evropian, i cili po mbahet në Prishtinë, pas humbjes me rezultat 2:0 në maps ndaj ekipit të Lituanisë. Me këtë fitore, Lituania siguron një vend në gjysmëfinale, ku do të përballet me fituesin e sfidës mes Gjermanisë dhe Letonisë. Pavarësisht eliminimit, Kosova pati një…