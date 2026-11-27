“Trafiku Urban” mbyll vitin 2025 me mbi 368 mijë euro fitim, rriten për 80% kostot e autobusëve nga nafta
Ndërmarrja Publike Komunale “Trafiku Urban” ka shënuar rezultat pozitiv financiar gjatë vitit 2025, duke regjistruar fitim neto prej 368 mijë e 106 eurosh. Këto të dhëna janë prezantuar në mbledhjen e Kuvendit Komunal të Prishtinës, ku është shqyrtuar raporti i performancës financiare dhe operative të ndërmarrjes për vitin 2025 dhe gjashtëmujorin e parë të vitit…
Lajme
Ndërmarrja Publike Komunale “Trafiku Urban” ka shënuar rezultat pozitiv financiar gjatë vitit 2025, duke regjistruar fitim neto prej 368 mijë e 106 eurosh. Këto të dhëna janë prezantuar në mbledhjen e Kuvendit Komunal të Prishtinës, ku është shqyrtuar raporti i performancës financiare dhe operative të ndërmarrjes për vitin 2025 dhe gjashtëmujorin e parë të vitit 2026.
Sipas raportit, gjendja financiare e ndërmarrjes ka shënuar përmirësim të dukshëm në krahasim me vitin 2024, kur “Trafiku Urban” kishte përfunduar vitin me humbje neto prej 289 mijë e 855 eurosh, transmeton lajmi.net.
Gjatë vitit 2025, të hyrat e përgjithshme të ndërmarrjes arritën në rreth 10.06 milionë euro, duke shënuar rritje prej 11.8 për qind krahasuar me vitin paraprak.
Ndërkaq, për gjashtë muajt e parë të vitit 2026, ndërmarrja ka realizuar të hyra në vlerë prej 5 milionë e 250 mijë e 716 euro e 74 centë. Pas përfshirjes së shpenzimeve të zhvlerësimit, rezultati financiar ka vazhduar të jetë pozitiv, me 22 mijë e 456 euro e 57 centë.
Një prej sfidave të evidentuara në raport është rritja e shpenzimeve operative. Kostoja e funksionimit të autobusëve është rritur për 80 për qind që nga muaji mars, si pasojë e shtrenjtimit të derivateve të naftës.
Po ashtu, shpenzimet e personelit kanë shënuar rritje prej 14.6 për qind, kryesisht për shkak të ngritjes së pagave dhe shtesave për punëtorët.
Sa i përket funksionimit, “Trafiku Urban” aktualisht mbulon nëntë linja urbane dhe ka në dispozicion 51 autobusë. Vetëm gjatë vitit 2025, shërbimet e kësaj ndërmarrjeje janë shfrytëzuar nga mbi 20 milionë përdorues.
Në periudhën e ardhshme, ndërmarrja ka paraparë si prioritete modernizimin e flotës përmes blerjes së autobusëve të rinj, digjitalizimin e sistemit të pagesave përmes projektit “Kuleta Digjitale”, si dhe ngritjen e cilësisë së transportit publik në kryeqytet./lajmi.net/