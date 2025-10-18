Votat e diasporës e dërgojnë Gjilanin pa balotazh: Alban Hyseni po fiton bindshëm me mbi 51% ndaj Arbër Ismajlit
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur numërimin e votave me postë ku tashmë janë publikuar rezultatet e para.
Nga mbi 85% e votave të numëruara me postë, Alban Hyseni i VV-së po e mposht bindshëm Arbër Ismajlin e LDK-së.
I treti renditet Riad Rashiti i PDK-së me 9.19%.