Votat e diasporës e dërgojnë Gjilanin pa balotazh: Alban Hyseni po fiton bindshëm me mbi 51% ndaj Arbër Ismajlit

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur numërimin e votave me postë ku tashmë janë publikuar rezultatet e para. Nga mbi 85% e votave të numëruara me postë, Alban Hyseni i VV-së po e mposht bindshëm Arbër Ismajlin e LDK-së. Hyseni ka 51.77% të votave, kurse Ismajli renditet i dyti me 36.32%. I treti renditet Riad…

18/10/2025 15:17

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur numërimin e votave me postë ku tashmë janë publikuar rezultatet e para.

Nga mbi 85% e votave të numëruara me postë, Alban Hyseni i VV-së po e mposht bindshëm Arbër Ismajlin e LDK-së.

Hyseni ka 51.77% të votave, kurse Ismajli renditet i dyti me 36.32%.

I treti renditet Riad Rashiti i PDK-së me 9.19%.

