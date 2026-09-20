Ledri Vula për ish-krerët e UÇK-së: Këta njerëz të mëdhenj kanë luftu, e padrejtësisht janë dënu

Reperi Ledri Vula, ka marrë pjesë në protestën e mbajtur në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, pas vendimit të marrë ndaj tyre në Hagë. Para protestuesve, Vula ka shprehur mirënjohjen e tij për ish-krerët e UÇK-së, duke thënë se ata kanë luftuar për vendin dhe siç u shpreh, janë dënuar padrejtësisht. “Një…

ShowBiz

20/09/2026 22:11

Reperi Ledri Vula, ka marrë pjesë në protestën e mbajtur në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, pas vendimit të marrë ndaj tyre në Hagë.

Para protestuesve, Vula ka shprehur mirënjohjen e tij për ish-krerët e UÇK-së, duke thënë se ata kanë luftuar për vendin dhe siç u shpreh, janë dënuar padrejtësisht.

“Një falënderim për luftën që e kanë bërë këta njerëz të mëdhenj, që sot padrejtësisht janë dënuar”, ka thënë Vula.

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