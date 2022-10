Vojvoda asiston në fitoren e Torinos ndaj Cittadellas

Kosovari asistoi në mënyrë briliante te goli i katërt, që u shënua nga mesfushori Schuurs.

Vojvoda ia ktheu me finesë pasimin lojtarit në fjalë, që doli në një rast të volitshëm goditjeje, ku nuk kishte si të gabonte.

Më poshtë gjeni asistimin e Vojvodas. /Lajmi.net/

🇮🇹🏆 Vojvoda with an outstanding assist tonight. A piece of genius by the #Dardanian star.

Brilliant! ❤️🇽🇰pic.twitter.com/nhKikxrkmm

— Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) October 18, 2022