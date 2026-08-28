​Vjen medalja tjetër e bronztë për Kosovën, e fiton xhudisti Akil Gjakova

Xhudisti Akil Gjakova ka fituar medaljen e bronztë në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”. Ai e nisi garën me fitore ndaj qipriotit Kyprianos Andreou, të cilin e mposhti me Yuko. Në çerekfinale, kosovari pësoi humbje me dy Yuko nga francezi Maxime Gobert. Në rikualifikim, Gjakova u rikthye fuqishëm. Në luftën e parë ai mposhti me Ippon…

Sport

28/08/2026 18:27

Xhudisti Akil Gjakova ka fituar medaljen e bronztë në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”.

Ai e nisi garën me fitore ndaj qipriotit Kyprianos Andreou, të cilin e mposhti me Yuko. Në çerekfinale, kosovari pësoi humbje me dy Yuko nga francezi Maxime Gobert.

Në rikualifikim, Gjakova u rikthye fuqishëm. Në luftën e parë ai mposhti me Ippon portugezin Alexandre Bucur, ndërsa në duelin e dytë triumfoi ndaj kroatit Robert Klacar, pas tri dënimeve që çuan në Ippon.

Në luftën vendimtare për medaljen e bronztë, Gjakova u përball me turkun Bilal Ciloglu. Kosovari ishte bindës dhe e mposhti kundërshtarin me Ippon, duke i siguruar Kosovës medaljen e bronztë në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”.

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