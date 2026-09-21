Foda: Jam munduar ta bind Rrahmanin, por nuk ka pranuar

Të enjten me fillim nga ora 20:45, në “Fadil Vokrri” kombëtarja e Kosovës do ta luajë ndeshjen në kuadër të Nations League kundër Irlandës. Sot, selektori Franco Foda, mbajti një konferencë për media ku foli rreth përgatitjeve për katër ndeshjet që i presin “Dardanët”. Ai foli rreth gjendjes me futbollistët e kombëtares, sidomos situatën me…

Sport

21/09/2026 13:13

Të enjten me fillim nga ora 20:45, në “Fadil Vokrri” kombëtarja e Kosovës do ta luajë ndeshjen në kuadër të Nations League kundër Irlandës.

Sot, selektori Franco Foda, mbajti një konferencë për media ku foli rreth përgatitjeve për katër ndeshjet që i presin “Dardanët”.

Ai foli rreth gjendjes me futbollistët e kombëtares, sidomos situatën me Amir Rrahmanin.

Foda tha se është munduar ta bind Rrahmanin, por nuk ka arritur.

“Po, kemi biseduar me Amir Rrahmanin. Sigurisht që detajet që i kemi biseduar mbeten mes nesh. Kam tentuar t’ia ndërrojë mendjen, por nuk ka pranuar. I urojmë të gjitha të mirat në të ardhmen e tij”, tha ai para mediave.

Strategu gjerman tha se i mbetet të fokusohet në fondin e futbollistëve që ka në dispozicion.

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