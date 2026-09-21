Nata e gjashtë e protestës në Prishtinë, këta janë personat që do të flasin

Protesta kundër vendimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës vazhdon edhe sonte në Prishtinë. Sipas njoftimit të publikuar nga organizatorët, nata e gjashtë e protestës do të mbahet sonte, më 21 shtator, nga ora 21:00, në sheshin “Skënderbeu”. Sipas njoftimit të publikuar gjatë protestës do të flasin Çlirim Haziri, organizator i…

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21/09/2026 17:52

Protesta kundër vendimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës vazhdon edhe sonte në Prishtinë.

Sipas njoftimit të publikuar nga organizatorët, nata e gjashtë e protestës do të mbahet sonte, më 21 shtator, nga ora 21:00, në sheshin “Skënderbeu”.

Sipas njoftimit të publikuar gjatë protestës do të flasin Çlirim Haziri, organizator i protestës, studenti Bleard Meha, Aida Dërguti, Trim Syla, veteranja Shqipe Krasniqi, si dhe këngëtari Xhafer Ahmetaj.

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