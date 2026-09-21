Raportohet se një person është gjetur pa shenja jete në Marinë të Skenderajt Raportohet se një person është gjetur pa shenja jete në Marinë të Skenderajt. Policia dhe ekipet mjekësore kanë dalë në vendin e ngjarjes. Lajme 21/09/2026 17:55 Raportohet se një person është gjetur pa shenja jete në Marinë të Skenderajt. Policia dhe ekipet mjekësore kanë dalë në vendin e ngjarjes. Artikuj të ngjashëm September 21, 2026 Nata e gjashtë e protestës në Prishtinë, këta janë personat që... September 21, 2026 Thaçi nga Haga u dërgon të fala protestuesve: “U bëtë zëri... September 21, 2026 I mituri dënohet me 9 vjet burgim për vrasjen e 27-vjeçarit... September 21, 2026 Edhe Zvicra ndërpret importin e mishit nga Brazili September 21, 2026 Një cisternë goditet nga një predhë në Ngushticën e Hormuzit September 21, 2026 Dubai shpall dhjetë ditë zie pas vdekjes së Sheikh Ahmed bin... Lajme të fundit Nata e gjashtë e protestës në Prishtinë, këta... Thaçi nga Haga u dërgon të fala protestuesve:... I mituri dënohet me 9 vjet burgim për... “Të gjitha partitë politike janë në shesh çdo...