Raportohet se një person është gjetur pa shenja jete në Marinë të Skenderajt

Raportohet se një person është gjetur pa shenja jete në Marinë të Skenderajt. Policia dhe ekipet mjekësore kanë dalë në vendin e ngjarjes.

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21/09/2026 17:55

Raportohet se një person është gjetur pa shenja jete në Marinë të Skenderajt. Policia dhe ekipet mjekësore kanë dalë në vendin e ngjarjes.

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