I mituri dënohet me 9 vjet burgim për vrasjen e 27-vjeçarit në Kobaj të Prizrenit

Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti për të Mitur, e ka dënuar më 9 vjet burgim të miturin A.O. i cili në  bashkëkryerje me vëllanë e kanë privuar nga jeta viktimën A.O duke përdorur mjete të forta. I mituri sipas gjykatës e ka goditur thikë disa herë në gjoks viktimën, i cili më pas është dërguar…

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21/09/2026 17:40

Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti për të Mitur, e ka dënuar më 9 vjet burgim të miturin A.O. i cili në  bashkëkryerje me vëllanë e kanë privuar nga jeta viktimën A.O duke përdorur mjete të forta.

I mituri sipas gjykatës e ka goditur thikë disa herë në gjoks viktimën, i cili më pas është dërguar në spital pa shenja jete.

Me këtë, Gjykata ka konstatuar se në bashkëkryerje, ka kryer veprën penale – vrasja e rëndë dhe veprën penale – mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.

Pas shpalljes së aktgjykimit, kryetarja e trupit gjykues ka njoftuar palët që brenda afatit ligjor të gjithë palët në procedurë do të pranojnë aktgjykimin e plotë në formë të shkruar dhe të arsyetuar.

Në shqyrtimin gjyqësor të datës 18.09.2026,  i mituri A.O., ka deklaruar se ndihet përgjegjës – fajtor, për veprat penale të cilat i vihen në barrë.

Pas kësaj trupi gjykues ka vlerësuar se i mituri ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit- përgjegjësisë. Pranimi i përgjegjësisë është bërë  pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij, dhe pastaj trupi gjykues ka marrë aktvendim, me të cilin pranohet pranimi i përgjegjësisë-fajësisë nga i mituri A.O., nga fshati Kobaj – Komuna e Prizrenit, për shkak se në bashkëkryerje ka kryer veprën penale – vrasja e rëndë dhe veprën penale – mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.

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