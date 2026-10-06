Veterani i UÇK-së për Kurtin: Jarani po do zgjedhje, jo pushtet

Një nga veteranët e UÇK-së pati kritika të ashpra për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. “Ai jarani po do të shkojë në zgjedhje, nuk po do të bëjë pushtet, nuk po di të bëjë. Ai është kryesori i krejt dallavereve”, u shpreh ai. Ai tha se protestuesit u tradhëtuan nga ana e udhëheqësve të policisë.…

Lajme

06/10/2026 09:37

Një nga veteranët e UÇK-së pati kritika të ashpra për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti.

“Ai jarani po do të shkojë në zgjedhje, nuk po do të bëjë pushtet, nuk po di të bëjë. Ai është kryesori i krejt dallavereve”, u shpreh ai.

Ai tha se protestuesit u tradhëtuan nga ana e udhëheqësve të policisë.

“Dje, për policët nuk mund të them gjë, për udhëheqës të tyre, tradhëti. E kanë prishur këtë mesazh, të gjitha protestat i kemi mbajtur mirë edhe kjo ka ecur mirë. Në moment e patën qëllimin ta prishin”, deklaroi ai.

YouTube player

Artikuj të ngjashëm

October 6, 2026

Dy raste për sulm ndaj zyrtarëve në Prishtinë, një person arrestohet

October 6, 2026

Arrestohet në Bërnjak një person i kërkuar nga Policia

October 6, 2026

Gjendet pa shenja jete një grua në Podujevë, Prokuroria urdhëron obduksionin

October 4, 2026

​“Ne jemi të gatshëm”, Zelensky: SHBA kërkon bisedime trepalëshe me Ukrainën...

October 4, 2026

Fadil Fazliu: Jusuf Shalaku-Cufa ishte njeri i urtë, gjakftohtë, trim e...

October 4, 2026

Trump: Pesë mijë dollarë për çdo amerikan nëse republikanët fitojnë zgjedhjet...

Lajme të fundit

Dy raste për sulm ndaj zyrtarëve në Prishtinë, një person arrestohet

Arrestohet në Bërnjak një person i kërkuar nga Policia

Gjendet pa shenja jete një grua në Podujevë, Prokuroria urdhëron obduksionin

“Nuk është e Sveçlës, është e shtetit”: Thirrje...