Veterani i UÇK-së për Kurtin: Jarani po do zgjedhje, jo pushtet
Një nga veteranët e UÇK-së pati kritika të ashpra për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. “Ai jarani po do të shkojë në zgjedhje, nuk po do të bëjë pushtet, nuk po di të bëjë. Ai është kryesori i krejt dallavereve”, u shpreh ai. Ai tha se protestuesit u tradhëtuan nga ana e udhëheqësve të policisë.…
Lajme
Një nga veteranët e UÇK-së pati kritika të ashpra për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti.
“Ai jarani po do të shkojë në zgjedhje, nuk po do të bëjë pushtet, nuk po di të bëjë. Ai është kryesori i krejt dallavereve”, u shpreh ai.
Ai tha se protestuesit u tradhëtuan nga ana e udhëheqësve të policisë.
“Dje, për policët nuk mund të them gjë, për udhëheqës të tyre, tradhëti. E kanë prishur këtë mesazh, të gjitha protestat i kemi mbajtur mirë edhe kjo ka ecur mirë. Në moment e patën qëllimin ta prishin”, deklaroi ai.