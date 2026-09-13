Vetëm pak minuta pas mandatimit, Kurti shkon në takim me Haxhiun
Kryeministri në detyrë, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka shkuar në Presidencë. Ai u tha gazetarëve se po ishte ftuar në takim nga ushtruesja e detyrës eë Presidentit, Albulena Haxhiu. “Më ka ftuar në takim kryetarja e Kuvendit dhe ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu dhe aty po shkoj tani”, tha ai. LVV-ja…
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Kryeministri në detyrë, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka shkuar në Presidencë.
Ai u tha gazetarëve se po ishte ftuar në takim nga ushtruesja e detyrës eë Presidentit, Albulena Haxhiu.
“Më ka ftuar në takim kryetarja e Kuvendit dhe ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu dhe aty po shkoj tani”, tha ai.
LVV-ja paraprakisht ia ka dorëzuar Haxhiut propozimin për mandatimin e Kurtit për formimin e qeverisë së re, menjëherë pasi Haxhiu e shpalli të konstituuar Kuvendin, megjithëse nuk u zgjodh nënkryetari nga PDK-ja.