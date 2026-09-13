Haxhiu cakton Albin Kurtin mandatar për formimin e Qeverisë së re

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka caktuar kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, mandatar për formimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Haxhiu ka bërë të ditur vendimin përmes një postimi në Facebook, pas propozimit të Lëvizjes Vetëvendosje. “Në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe pas propozimit të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, kam…

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13/09/2026 13:21

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka caktuar kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, mandatar për formimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Haxhiu ka bërë të ditur vendimin përmes një postimi në Facebook, pas propozimit të Lëvizjes Vetëvendosje.

“Në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe pas propozimit të Lëvizjes VETËVENDOSJE!, kam caktuar z. Albin Kurti mandatar për formimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës”, ka shkruar Haxhiu. /Lajmi.net/

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