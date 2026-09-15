Vendim nga Komuna e Prishtinës: Nesër në orën e parë të mësimit t’iu flitet nxënësve për UÇK-në dhe historinë e luftës për çlirimin e Kosovës
Komuna e Prishtinës ka vendosur që nesër mësimdhënësit t’u flasin nxënësve për UÇK-në dhe historinë e luftës për çlirimin e Kosovës. Drejtoria e Arsimit, në vendimin e saj, ka thënë se qëllimi i këtij vendimi është që nxënësit të njihen me historinë e afërt të vendit dhe të reflektojnë mbi rëndësinë e lirisë, paqes dhe…
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Komuna e Prishtinës ka vendosur që nesër mësimdhënësit t’u flasin nxënësve për UÇK-në dhe historinë e luftës për çlirimin e Kosovës.
Drejtoria e Arsimit, në vendimin e saj, ka thënë se qëllimi i këtij vendimi është që nxënësit të njihen me historinë e afërt të vendit dhe të reflektojnë mbi rëndësinë e lirisë, paqes dhe kujtesës historike.