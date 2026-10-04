Vëllezërit e Hashim Thaçit dhe Shukri Buja në mesin e protestuesve që do të qëndrojnë afër Kuvendit deri nesër
Qytetarët e Kosovës po vazhdojnë për të 19-tën natë me radhë protestat në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, në kundërshtim me aktgjykimin e Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Protestat janë zhvilluar çdo natë që nga shpallja e vendimit më 16 shtator. Para seancës së nesërme të Kuvendit, ku pritet të shqyrtohet plotësimi…
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Qytetarët e Kosovës po vazhdojnë për të 19-tën natë me radhë protestat në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, në kundërshtim me aktgjykimin e Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Protestat janë zhvilluar çdo natë që nga shpallja e vendimit më 16 shtator.
Para seancës së nesërme të Kuvendit, ku pritet të shqyrtohet plotësimi dhe ndryshimi i Ligjit për Dhomat e Specializuara, protestuesit kanë vendosur që ta kalojnë natën në shesh, pranë objektit të Kuvendit.
Në mesin e qytetarëve që do të qëndrojnë gjatë natës janë parë edhe vëllezërit e ish-presidentit Hashim Thaçi, si dhe ish-deputeti dhe ish-komandanti i UÇK-së, Shukri Buja.
Protestuesit kërkojnë që institucionet e Kosovës të ndërmarrin hapa lidhur me procesin në Hagë dhe të mbështesin ndryshimet në Ligjin për Dhomat e Specializuara. Tubimet deri më tani janë zhvilluar kryesisht në mënyrë paqësore.
Qëndrimi i tyre në shesh do të vazhdojë deri nesër, kur Kuvendi pritet të mbajë seancën dhe të votojë për ndryshimet në ligj.