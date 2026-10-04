Endrit Thaçi u bën thirrje partive: Të bëhen bashkë dhe ta kalojnë ligjin për Specialen

Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, ka bërë thirrje që të gjitha partitë politike të bëhen bashkë dhe ta miratojnë Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara. Duke folur për TV Dukagjinin gjatë protestës “Jo në emrin tim”, Endrit Thaçi i ka falënderuar qytetarët për mbështetjen. “Ju ftoj të gjitha…

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04/10/2026 19:59

Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, ka bërë thirrje që të gjitha partitë politike të bëhen bashkë dhe ta miratojnë Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.

Duke folur për TV Dukagjinin gjatë protestës “Jo në emrin tim”, Endrit Thaçi i ka falënderuar qytetarët për mbështetjen.

“Ju ftoj të gjitha partitë që të bëhen bashkë edhe ta kalojnë ligjin për Gjykatën Speciale. I falënderoj të gjithë popullin për mbështetje”, ka deklaruar ai.

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