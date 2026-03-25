Vedat Muriqi: E dijmë rëndësinë e kësaj ndeshje, por pres të jemi të barabartë

Sport

25/03/2026 19:04

Futbollisti i Kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi u paraqit në konferencë për media para ndeshjes së nesërme ndaj Sllovakisë.

Muriqi tha se të gjithë janë gati për këtë ndeshje dhe qysh nga dita e parë janë në dijeni për rëndësinë që ka.

“E dijm rëndësisnë e ndeshjes prej ditës së parë. Jemi afër historisë. Kështu që nesër e pres një ndeshje të barabartë. I gjithë ekipi jemi gati për nesër ndaj Sllovakisë”, u shpreh Muriqi

“Nuk e di a do të ketë penallti nesër. Por, nëse ka – 100 për qind do të gjuaj unë. Këto gjëra ndodhin në futboll, kur humba penalltinë në minutat e fundit me Mallorcan”, vazhdoj tutje sulmuesi

Kujtojmë që nesër nga ora 20:45, Kosova dhe Sllovakia luajnë ndeshjen e play-offit të Kupës së Botës 2026.

