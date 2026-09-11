“Veç ndërrone” Albin Kurti tentoi t’a dirigjojë Bedri Hamzën për propozimin për nënkryetar

Zhvillime të njëpasnjëshme pasi sot në Kuvendin e Kosovës. E në momentin kur kandidatja e PDK-së për nënkryetare të Kuvendit Vlora Çitaku nuk u votua, nga PDK-ja vendosën që të lëshojnë sallën. Në momenti kur nga PDK-ja vendosën të largoheshin, kreu i Vetëvendosjes, Albin Krti është parë duke iu drejtuar Bedri Hamzës që ta ndërrojnë…

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11/09/2026 15:21

Zhvillime të njëpasnjëshme pasi sot në Kuvendin e Kosovës.

E në momentin kur kandidatja e PDK-së për nënkryetare të Kuvendit Vlora Çitaku nuk u votua, nga PDK-ja vendosën që të lëshojnë sallën.

Në momenti kur nga PDK-ja vendosën të largoheshin, kreu i Vetëvendosjes, Albin Krti është parë duke iu drejtuar Bedri Hamzës që ta ndërrojnë propozimin.

“Veç ndërrone” i thotë Kurti Hamzës, në një video të kapur nga lajmi.net.

Siç duket për një moment Albin Kurti tentoi që të shndërrohet edhe në kryetar të PDK-së, e që t’ua dirigjojë zhvillimet e propozimet partiake edhe këtyre të fundit.

Pavarësisht kësaj kërkesë, deputetët e PDK-së vendosën që të lëshojnë sallën derisa Hamza më pas deklaroi se s’do të marrin më pjesë në seanca dhe se moskonstituimi i Kuvendit është çështje të cilën do ta dërgojnë në Gjykatë Kushtetuese./Lajmi.net/

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