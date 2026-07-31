Vdesin dy persona nga HIV në Kosovë, infektologia: Po përhapet
Rastet e HIV-it në Kosovë kanë shënuar rritje gjatë këtij viti duke rikthyer në vëmendje rëndësinë e informimit dhe testimit të hershëm. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, nga fillimi i vitit deri në mesin e muajit korrik janë regjistruar 21 raste të reja, ndërsa dy persona kanë humbur jetën si pasojë e sëmundjes. Si…
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Rastet e HIV-it në Kosovë kanë shënuar rritje gjatë këtij viti duke rikthyer në vëmendje rëndësinë e informimit dhe testimit të hershëm.
Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, nga fillimi i vitit deri në mesin e muajit korrik janë regjistruar 21 raste të reja, ndërsa dy persona kanë humbur jetën si pasojë e sëmundjes.
Si është realisht situata në Kosovë? A ka ndikuar shtimi i numrit të testimeve apo në realitet janë shtuar rastet?
Për këtë në Orën 7 foli Arbana Kasumi Shala, infektologe dhe njëherësh udhëheqëse e Qendrës për Këshillim dhe Testim Vullnetar.
“Realisht është duke u përhapur. Unë po mendoj që ende nuk është popullata e vetëdijesuar për rreziqet e marrjes së këtij virusi”, tha
“Ndoshta me testimet e më shumta nëse bëhen atëherë ose është mundësia për me u mbrojtur apo për me u zbulu më herët ky virus dhe në këtë mënyrë që personat apo apo pacientët të marrin më herët terapinë edhe në këtë mënyrë që të mbrohen faktikisht ta ulin sasinë e virusit në organizëm të bëhen të padetektueshëm dhe në këtë mënyrë mos ta bartin te personi tjetër”.