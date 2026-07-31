Komuna e Prishtinës reagon pas publikimeve për shefin e kabinetit të Përparim Ramës, Florent Maliqin: Do të bashkëpunojmë me drejtësinë

Komuna e Prishtinës ka dalë me një reagim pas publikimit të materialeve që përmbajnë pretendime ndaj shefit të kabinetit të kryetarit, Florent Maliqi, duke theksuar se rasti duhet të trajtohet nga institucionet e drejtësisë. Përmes një njoftimi zyrtar, Komuna bëri të ditur se do të jetë plotësisht në dispozicion të Prokurorisë dhe organeve të tjera…

Lajme

31/07/2026 10:46

Komuna e Prishtinës ka dalë me një reagim pas publikimit të materialeve që përmbajnë pretendime ndaj shefit të kabinetit të kryetarit, Florent Maliqi, duke theksuar se rasti duhet të trajtohet nga institucionet e drejtësisë.

Përmes një njoftimi zyrtar, Komuna bëri të ditur se do të jetë plotësisht në dispozicion të Prokurorisë dhe organeve të tjera kompetente, duke ofruar mbështetje gjatë gjithë procesit hetimor, transmeton lajmi.net.

“Kryeqyteti do të ofrojë bashkëpunim të plotë me organet e drejtësisë”, thuhet në reagim.

Autoritetet komunale kanë bërë të qartë se nuk do të ndërhyjnë në procesin e hetimeve dhe se do të presin epilogun e procedurave që po zhvillohen nga organet përgjegjëse.

Po ashtu, Komuna ka nënvizuar se çdo veprim i mëtejmë do të varet nga vendimi i Prokurorisë, duke garantuar se do të respektohen të gjitha procedurat ligjore.

“Pas vendimit të Prokurorisë, do t’i ndërmarrim pa asnjë hezitim të gjitha veprimet dhe procedurat ligjore ndaj kujtdo që rezulton se ka shkelur ligjin”, thuhet në reagimin e Kryeqytetit./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

July 31, 2026

KRU “Prishtina”: Rezervat e ujit mjaftojnë deri në fund të vitit...

July 31, 2026

​Muhaxheri pas rikonfirmimit të Abdixhikut në krye të LDK-së: Mirëmëngjesi 152...

July 31, 2026

Nis gjykimi në mungesë për 21 të akuzuarit për masakrën e Reçakut

July 31, 2026

Donald Trump jep lajmin e madh: Arrihet marrëveshja me Hamasin për...

July 30, 2026

SHBA-ja nis sulme të njëpasnjëshme ndaj Iranit

July 30, 2026

Tusk: Objekti që ra në territorin polak me gjasë është raketë ruse

Lajme të fundit

KRU “Prishtina”: Rezervat e ujit mjaftojnë deri në...

​Muhaxheri pas rikonfirmimit të Abdixhikut në krye të...

Nis gjykimi në mungesë për 21 të akuzuarit për masakrën e Reçakut

Fluks rekord në Morinë, mbi 1.3 milionë hyrje-dalje vetëm gjatë korrikut