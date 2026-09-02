Vdes 29-vjeçari pasi rrëzohet nga motori në Prishtinë
Një 29-vjeçar ka vdekur si pasojë e një aksidenti në komunikacion në Llukar të Prishtinës. I riu është rrëzuar nga motori gjatë lëvizjes me të. Ekipi kujdestar në Qendrën Emergjente i ka ndërmarrë të gjitha masat për ta mbajtur në jetë të riun, mirëpo si pasojë e lëndimeve të marra, i njëjti ka vdekur.
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Një 29-vjeçar ka vdekur si pasojë e një aksidenti në komunikacion në Llukar të Prishtinës.
I riu është rrëzuar nga motori gjatë lëvizjes me të.
Ekipi kujdestar në Qendrën Emergjente i ka ndërmarrë të gjitha masat për ta mbajtur në jetë të riun, mirëpo si pasojë e lëndimeve të marra, i njëjti ka vdekur.