Vdes 29-vjeçari pasi rrëzohet nga motori në Prishtinë

Një 29-vjeçar ka vdekur si pasojë e një aksidenti në komunikacion në Llukar të Prishtinës. I riu është rrëzuar nga motori gjatë lëvizjes me të. Ekipi kujdestar në Qendrën Emergjente i ka ndërmarrë të gjitha masat për ta mbajtur në jetë të riun, mirëpo si pasojë e lëndimeve të marra, i njëjti ka vdekur.

Lajme

02/09/2026 22:38

Një 29-vjeçar ka vdekur si pasojë e një aksidenti në komunikacion në Llukar të Prishtinës.

I riu është rrëzuar nga motori gjatë lëvizjes me të.

Ekipi kujdestar në Qendrën Emergjente i ka ndërmarrë të gjitha masat për ta mbajtur në jetë të riun, mirëpo si pasojë e lëndimeve të marra, i njëjti ka vdekur.

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