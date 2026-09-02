Viktima në aksidentin në Prishtinë dyshohet se është ish-banori i “BBVK” Laurent Krasniqi

Një person ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti i cili ka ndodhur sonte në Llukar të Prishtinës mes një motori dhe një veture. Viktima i cili u godit gjatë lëvizjes me motor, është ish-banori i “BBVK” e tiktokeri Laurent Krasniqi. Ndryshe, lajmin për Indeksonline e ka konfirmuar drejtori i Klinikës Emergjente të QKUK-së,…

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02/09/2026 22:52

Një person ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti i cili ka ndodhur sonte në Llukar të Prishtinës mes një motori dhe një veture.

Viktima i cili u godit gjatë lëvizjes me motor, është ish-banori i “BBVK” e tiktokeri Laurent Krasniqi.

Ndryshe, lajmin për Indeksonline e ka konfirmuar drejtori i Klinikës Emergjente të QKUK-së, Naser Syla.

Syla bëri të ditur se viktima, 29-vjeçar, është sjellë në Emergjencë pa shenja jete dhe, pavarësisht përpjekjeve të ekipit mjekësor për reanimim, nuk ka arritur të mbijetojë.

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