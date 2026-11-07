Vazhdon aksioni për largimin e deponive ilegale në Pejë, pastrohen Qyshku dhe Loxha

Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli, ka bërë të ditur se po vazhdon aksioni për largimin e deponive ilegale të mbeturinave në komunën e Pejës. Përmes një postimi, Pacolli ka njoftuar se në fshatrat Qyshk dhe Loxhë po realizohet faza e dytë e këtij aksioni, me synim përmirësimin e gjendjes mjedisore dhe krijimin…

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07/11/2026 11:25

Ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli, ka bërë të ditur se po vazhdon aksioni për largimin e deponive ilegale të mbeturinave në komunën e Pejës.

Përmes një postimi, Pacolli ka njoftuar se në fshatrat Qyshk dhe Loxhë po realizohet faza e dytë e këtij aksioni, me synim përmirësimin e gjendjes mjedisore dhe krijimin e hapësirave më të pastra për qytetarët.

Ajo ka apeluar te qytetarët që të mos hedhin mbeturina në hapësira publike dhe të kontribuojnë në ruajtjen e mjedisit.

“Bashkë e bëjmë Kosovën të pastër e të shëndetshme!”, ka shkruar Pacolli.

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