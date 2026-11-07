Një grua vdes gjatë trajtimit në Spitalin e Mitrovicës, policia nis hetime
Një grua ka vdekur derisa po trajtohej në Spitalin e Mitrovicës, ka njoftuar policia sot. Trupi i saj është dërguar për obduksion, ndërsa policia tha se ka nisur hetimet për këtë rast. “HETIM I VDEKJES: Rr. Adem Ademi, Mitrovicë veri 06.11.2026 – 19:00. Nga Spitali Rajonal është pranuar informata se viktima femër kosovare, e cila…
Lajme
Një grua ka vdekur derisa po trajtohej në Spitalin e Mitrovicës, ka njoftuar policia sot.
Trupi i saj është dërguar për obduksion, ndërsa policia tha se ka nisur hetimet për këtë rast.
“HETIM I VDEKJES: Rr. Adem Ademi, Mitrovicë veri 06.11.2026 – 19:00. Nga Spitali Rajonal është pranuar informata se viktima femër kosovare, e cila kishte qenë duke u trajtuar në spital ka vdekur. Në konsultim me prokurorin është iniciuar rasti dhe trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raportin e policisë.