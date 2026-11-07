Studentët rikthehen në protestë, kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës pas mbi 150 ditësh rezistencë

Studentët janë sërish sot në protestë, në orën 14:00, përpara Ministrisë së Arsimit në Tiranë. Pas më shumë se 150 ditësh protestë dhe rezistencë, lëvizja studentore ka vendosur të intensifikojë aksionin e saj, duke kaluar në një strategji të re organizimi me dy protesta kombëtare në javë. Sipas njoftimit të publikuar nga organizatorët, protestat do…

Lajme

07/11/2026 10:37

Studentët janë sërish sot në protestë, në orën 14:00, përpara Ministrisë së Arsimit në Tiranë.

Pas më shumë se 150 ditësh protestë dhe rezistencë, lëvizja studentore ka vendosur të intensifikojë aksionin e saj, duke kaluar në një strategji të re organizimi me dy protesta kombëtare në javë.

Sipas njoftimit të publikuar nga organizatorët, protestat do të zhvillohen çdo të mërkurë dhe të shtunë, në të njëjtën orë, 14:00.

Ky vendim synon të mbajë gjallë mobilizimin studentor dhe të rrisë presionin ndaj qeverisë për plotësimin e kërkesave të tyre. Në qendër të qëndrimit të studentëve vijon të jetë kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.

Në mbështetje të protestës studentore, para Kryeministrisë pritet të zhvillojë tubimin e saj edhe opozita, duke e kthyer ditën e sotme në një tjetër moment përballjeje politike dhe proteste kundër qeverisë.

Artikuj të ngjashëm

November 7, 2026

Prattipati takohet me komandantin e KFOR-it, në fokus siguria dhe stabiliteti...

November 7, 2026

Si do të funksiokojë çështja e konfiskimit të patentëshoferit pas vendimit...

November 7, 2026

Ngjarja e rëndë në Durrës, djali godet me sëpatë prindërit

November 7, 2026

Trump jep lajmin e shumëpritur: Jemi në bisedime me Iranin

November 6, 2026

Italia pritet të gjobisë rëndë shoferët që vozisin tepër ngadalë në...

November 6, 2026

Nafta drejt rënies më të madhe që nga pandemia, shpresat për...

Lajme të fundit

Prattipati takohet me komandantin e KFOR-it, në fokus...

Si do të funksiokojë çështja e konfiskimit të...

Kledja në gjendje jo të mirë emocionale, shpërthen në lot

Deschamps refuzon Manchester United, Carrick vazhdon drejtimin