Trump jep lajmin e shumëpritur: Jemi në bisedime me Iranin

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi “po shkojnë shumë mirë me Iranin”. Komentet, Trump i bëri ndërsa negociatat indirekte me Teheranin janë duke vazhduar. “Po shkojmë shumë mirë me Iranin. Po flasim me Iranin. E kemi bërë këtë. Nuk kemi humbur asnjë ushtar në shtatë muaj apo gjashtë muaj. Kemi hapjen e Ngushticës së Hormuzit”,…

Bota

07/11/2026 09:58

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi “po shkojnë shumë mirë me Iranin”.

Komentet, Trump i bëri ndërsa negociatat indirekte me Teheranin janë duke vazhduar.

“Po shkojmë shumë mirë me Iranin. Po flasim me Iranin. E kemi bërë këtë. Nuk kemi humbur asnjë ushtar në shtatë muaj apo gjashtë muaj. Kemi hapjen e Ngushticës së Hormuzit”, tha ai.

Sipas një raporti të New York Times të enjten, Irani thuhet se po shqyrton propozimet e paraqitura nga ndërmjetësit në Katar, në lidhje me një marrëveshje të mundshme me SHBA-në.

Nga ana tjetër, zëvendëspresidenti JD Vance ka fajësuar luftën ndaj Iranit për humbjen e Partisë Republikane, në zgjedhjet e mesmandatit në SHBA.

Artikuj të ngjashëm

November 6, 2026

Italia pritet të gjobisë rëndë shoferët që vozisin tepër ngadalë në...

November 6, 2026

Nafta drejt rënies më të madhe që nga pandemia, shpresat për...

Lajme të fundit

Prattipati takohet me komandantin e KFOR-it, në fokus...

Studentët rikthehen në protestë, kërkojnë dorëheqjen e Edi...

Si do të funksiokojë çështja e konfiskimit të...

Kledja në gjendje jo të mirë emocionale, shpërthen në lot