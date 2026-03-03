Usyk në top formë, po stërvitet për meçin e radhës

Kampioni i botës në boks, Oleksandr Usyk po vazhdon me stërvitje para meçit të ardhshëm. Usyk ka publikuar një video në rrjetet sociale, ku shihet shumë “happy” duke u stërvitur. Gjatë muajit maj, Usyk do të luftojë kundër Rico Verhoeven. Ky meç pritet të zhvillohet në “Pyramids of Giza” më 23 maj.

Sport

03/03/2026 12:22

