Usyk në top formë, po stërvitet për meçin e radhës
Kampioni i botës në boks, Oleksandr Usyk po vazhdon me stërvitje para meçit të ardhshëm. Usyk ka publikuar një video në rrjetet sociale, ku shihet shumë “happy” duke u stërvitur. Gjatë muajit maj, Usyk do të luftojë kundër Rico Verhoeven. Ky meç pritet të zhvillohet në “Pyramids of Giza” më 23 maj.
Sport
