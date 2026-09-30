Ursula von der Leyen nesër në Kosovë, vizita e saj pritet me protesta në aeroport
Pas qëndrimit në Shqipëri, gjatë ditës së nesërme Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, do ta vizitojë Kosovën. Mirëpo vizita e saj do të pritet me protesta nga një grup i të rinjëve. Sipas njoftimit protesta do të mbahet duke filluar nga ora 12:00 në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës ‘’Adem Jashari’’. Njoftimi i…
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Pas qëndrimit në Shqipëri, gjatë ditës së nesërme Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, do ta vizitojë Kosovën.
Mirëpo vizita e saj do të pritet me protesta nga një grup i të rinjëve.
Sipas njoftimit protesta do të mbahet duke filluar nga ora 12:00 në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës ‘’Adem Jashari’’.
Njoftimi i plotë:
Nesër, 1 tetor 2026, në ora 12:05, në VIP-in e Aeroportit Ndërkombëtar “Adem Jashari”, pritet të vijë Kryetar e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.
Pas verdiktit antihistorik të Gjykatës Speciale në Hagë, rinia do të shprehë në mënyrë paqësore qëndrimin e saj për drejtësinë, historinë dhe dinjitetin e Kosovës.
Me parulla dhe mesazhe qytetare, pa dhunë dhe pa provokime.
Pa dhunë. Pa provokime. Me dinjitet dhe qytetari.
Aeroporti Ndërkombëtar “Adem Jashari”
1 tetor 2026
12:05
Zëri i rinisë dëgjohet më fuqishëm kur shprehet paqësisht dhe me dinjitet.