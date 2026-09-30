Gabim në mbrojtje, Qipro i shënon Kosovës

Kombëtarja e Qipros U21 ka kaluar në epërsi ndaj Kosovës U21. Golin për 0:1 e shënoi Savvas Kontopoulusos. 18-vjeçari realizoi gol pas një gabimi trashanik në mbrojtje. Ndeshja po luhet në Prishtinë, në stadiumin “Fadil Vokrri”. VIDEO

Sport

30/09/2026 20:27

Kombëtarja e Qipros U21 ka kaluar në epërsi ndaj Kosovës U21.

Golin për 0:1 e shënoi Savvas Kontopoulusos.

18-vjeçari realizoi gol pas një gabimi trashanik në mbrojtje.

Ndeshja po luhet në Prishtinë, në stadiumin “Fadil Vokrri”.

VIDEO

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