Kompozitori shqiptar në qendër të një skandali, i publikohen video intime me personazhe VIP
Kompozitori dhe producenti i njohur shqiptar, Adrian Hila, është bërë pjesë e një debati të madh mediatik gjatë ditëve të fundit, pas shpërndarjes në rrjet të disa videove me përmbajtje intime, në të cilat pretendohet se shfaqet ai së bashku me persona të tjerë të njohur të botës së artit dhe showbizit shqiptar. Materialet janë…
ShowBiz
Kompozitori dhe producenti i njohur shqiptar, Adrian Hila, është bërë pjesë e një debati të madh mediatik gjatë ditëve të fundit, pas shpërndarjes në rrjet të disa videove me përmbajtje intime, në të cilat pretendohet se shfaqet ai së bashku me persona të tjerë të njohur të botës së artit dhe showbizit shqiptar.
Materialet janë përhapur fillimisht në rrjete sociale dhe më pas përmes aplikacioneve të komunikimit, ndërsa rasti ka nxitur reagime të shumta në opinionin publik.
Gazetari Elton Tozaj ka publikuar disa pretendime lidhur me këto materiale, duke deklaruar se bëhet fjalë për pamje të regjistruara në një ambient që ai e përshkruan si studio muzikore. Ai ka pretenduar gjithashtu se në to shfaqen Hila dhe disa artiste të njohura.
Megjithatë, pretendimet për mënyrën se si janë realizuar këto regjistrime, përfshirë atë se personat mund të jenë filmuar pa dijeninë ose pëlqimin e tyre, nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur. Po ashtu, nuk është bërë e qartë se si materialet kanë dalë nga ambienti ku dyshohet se janë regjistruar dhe si kanë përfunduar në internet.
Rasti ka hapur një debat më të gjerë mbi privatësinë dhe shpërndarjen e materialeve intime pa pëlqim. Disa figura publike kanë dënuar publikimin dhe shpërndarjen e këtyre pamjeve, duke argumentuar se jeta private nuk duhet të kthehet në spektakël mediatik.
Deri tani, Adrian Hila dhe personat e tjerë që pretendohet se shfaqen në pamjet e publikuara nuk kanë bërë një reagim publik lidhur me rastin. Sipas raportimeve të mediave shqiptare, nuk ka pasur gjithashtu një kallëzim të konfirmuar në polici nga personat e përfshirë lidhur me shpërndarjen e videove.
Mbetet të shihet nëse kompozitori do të reagojë publikisht lidhur me materialet që kanë qarkulluar dhe nëse autoritetet do të ndërmarrin ndonjë veprim për të sqaruar rrethanat e regjistrimit dhe shpërndarjes së tyre.