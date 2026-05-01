Unikkatil emocionon me statusin për vëllaun e ndjerë, i dedikon edhe një këngë
Reperi i njohur, Unikatil ka bërë me dije se vëllai i tij i ndjerë për cdo ditëlindje i kërkonte atij këngë. Me këtë rast, Unikatil ka vendosur që edhe këtë herë të realizojë një këngë kushtuar atij. Kënga në fjalë do të lansohet pak para mesnatës. “Çdo ditëlindje vëllau i êm më ka kërku vetëm…
“Çdo ditëlindje vëllau i êm më ka kërku vetëm kôngë. Shpirti i tij e ka ndi këtë kong që e bona për ditëlindje amo sonte para mesnatës e ndini edhe ju. Happy birthday my one and only!”, ka shkruar ai në një status në llogarinë e tij në Facebook.