“Unë s’jam e lirë, pa lirinë tënde, gjysh”: Mbesa e Jakup Krasniqit puth gjyshin
E bija e Jakup Krasniqit, Gresa, ka publikuar një video të vajzës së saj duke e puthur portretin e gjyshit të vet. Videoja e publikuar në TikTok mban mbishkrimin “Unë s’jam e lirë, pa lirinë tënde, gjysh”, raporton Klankosova.tv. Po ashtu, në përshkrimin e videos, Gresa ka shkruar: “Prej tokës e gjer në qiell, do…
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E bija e Jakup Krasniqit, Gresa, ka publikuar një video të vajzës së saj duke e puthur portretin e gjyshit të vet.
Videoja e publikuar në TikTok mban mbishkrimin “Unë s’jam e lirë, pa lirinë tënde, gjysh”, raporton Klankosova.tv.
Po ashtu, në përshkrimin e videos, Gresa ka shkruar: “Prej tokës e gjer në qiell, do të jetoj me krenari që në gjakun tim, në trupin tim të vogël, rrjedh gjaku yt ilir!”.
“Te pres me mall e dashuri!”, shkroi Gresa në këtë postim.
Të mërkurën në orën 10:00 do të nisë seanca e fundit gjyqësore ndaj ish-krerëve të UÇK-së, ku do të merret verdikti final ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit e Rexhep Selimit.