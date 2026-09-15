Prishtina mbushet me qytetarë, kënga vazhdon në shesh në pritje të vendimit

Sheshi i Prishtinës vijon të jetë i mbushur me qytetarë gjatë orëve të vona të mbrëmjes, derisa kanë mbetur edhe pak orë në shpalljen e verdiktit për ish krerët e UÇK-së në Hagë. Në shesh është krijuar atmosferë festive, ndërsa qytetarët po këndojnë LIVE dhe po qëndrojnë së bashku në pritje të katërshes së UÇK-së.…

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15/09/2026 23:59

Sheshi i Prishtinës vijon të jetë i mbushur me qytetarë gjatë orëve të vona të mbrëmjes, derisa kanë mbetur edhe pak orë në shpalljen e verdiktit për ish krerët e UÇK-së në Hagë.

Në shesh është krijuar atmosferë festive, ndërsa qytetarët po këndojnë LIVE dhe po qëndrojnë së bashku në pritje të katërshes së UÇK-së.

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