Prishtina mbushet me qytetarë, kënga vazhdon në shesh në pritje të vendimit
Sheshi i Prishtinës vijon të jetë i mbushur me qytetarë gjatë orëve të vona të mbrëmjes, derisa kanë mbetur edhe pak orë në shpalljen e verdiktit për ish krerët e UÇK-së në Hagë. Në shesh është krijuar atmosferë festive, ndërsa qytetarët po këndojnë LIVE dhe po qëndrojnë së bashku në pritje të katërshes së UÇK-së.…
Lajme
Sheshi i Prishtinës vijon të jetë i mbushur me qytetarë gjatë orëve të vona të mbrëmjes, derisa kanë mbetur edhe pak orë në shpalljen e verdiktit për ish krerët e UÇK-së në Hagë.
Në shesh është krijuar atmosferë festive, ndërsa qytetarët po këndojnë LIVE dhe po qëndrojnë së bashku në pritje të katërshes së UÇK-së.
Video: